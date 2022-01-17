Уайт с восхищением отреагировал на дебют россиянина Борщёва в UFC

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о дебютном поединке в рамках промоушена российского бойца смешанного стиля Вячеслава Борщёва.

«Вы все слышали этот удар по корпусу — чёрт возьми, это было нечто. Сегодня главный вопрос заключался в том, что будет, если его переведет в партер парень, который в этом действительно хорош. И он прошел эту проверку. С нетерпением жду его следующий бой», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Борщёв нокаутировал американца Дакоту Буша в первом раунде на турнире UFC Vegas 46. Для 30-летнего россиянина это дебютный бой в UFC. Теперь на его счету шесть побед и одно поражение в карьере.  

Ранее Ислам Махачев оценил победу Борщёва в дебютном поединке в UFC.

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