Тарасенко признался, что предпочёл бы поехать на ОИ при наличии выбора

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Российский форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко признался, что предпочёл бы поехать на Олимпийские игры — 2022 в Пекине, если бы у него была такая возможность.
Тарасенко признался, что предпочёл бы поехать на ОИ при наличии выбора
  • Reuters

«Конечно же, я бы поехал, если бы у меня был выбор. Вы бы были удивлены, если бы узнали, сколько людей предпочли бы поехать», — приводит слова Тарасенко The Hockey News

22 декабря НХЛ выступила с заявлением о том, что не станет отпускать игроков лиги на Олимпиаду в Пекине из-за эпидемиологической обстановки.

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что Тарасенко признан первой звездой дня НХЛ.

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