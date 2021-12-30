Тарасенко признался, что предпочёл бы поехать на ОИ при наличии выбора

Российский форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко признался, что предпочёл бы поехать на Олимпийские игры — 2022 в Пекине, если бы у него была такая возможность.

«Конечно же, я бы поехал, если бы у меня был выбор. Вы бы были удивлены, если бы узнали, сколько людей предпочли бы поехать», — приводит слова Тарасенко The Hockey News.

22 декабря НХЛ выступила с заявлением о том, что не станет отпускать игроков лиги на Олимпиаду в Пекине из-за эпидемиологической обстановки.

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что Тарасенко признан первой звездой дня НХЛ.