Швеция повела со счётом 5:3 в матче с Россией на МЧМ-2022

Швеция повела со счётом 5:3 в матче молодёжного чемпионата мира 2022 года по хоккею с командой России.

Шайбу забросил Теодор Нидербах (52-я минута).

Ранее в составе российской сборной отличился Фёдор Свечков (37-я), Матвей Мичков (45-я и 46-я минуты).

У шведов в меньшинстве голом отметился Симон Эдвинссон (27-я), а также в большинстве Оскар Олауссон (6-я), Эмиль Андре (35-я) и Александр Хольц (44-я).

Первая игра группы В проходит на льду арены «Вестернер Парк Центриум» в Ред-Дире (Канада).

Турнир завершится 5 января.

Ранее сообщалось, что Финляндия обыграла на старте МЧМ-2022 Германию.