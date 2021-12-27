Хольц забросил четвёртую шайбу в ворота России на МЧМ-2022

Сборная Швеции забросила четвёртую шайбу в матче молодёжного чемпионата мира 2022 года по хоккею с командой России.

Шайбу забросил в большинстве Александр Хольц (44-я минута). Ранее в меньшинстве отличился Симон Эдвинссон (27-я), а также в большинстве Оскар Олауссон (6-я) и Эмиль Андре (35-я). В составе российской команды гол записал на свой счёт Фёдор Свечков (37-я). Счёт стал 4:1 в пользу скандинавской сборной. Первая игра группы В проходит на льду арены «Вестернер Парк Центриум» в Ред-Дире (Канада). Турнир завершится 5 января. Ранее сообщалось, что Финляндия обыграла на старте МЧМ-2022 Германию.