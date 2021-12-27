Мичков оформил дубль за одну минуту в матче со Швецией на МЧМ

Сборная России отыграла ещё одну шайбу в матче молодёжного чемпионата мира 2022 года по хоккею с командой Швеции.

Шайбу забросил Матвей Мичков (45-я и 46-я минуты). Ранее в составе российской сборной отличился Фёдор Свечков (37-я).

У шведов в меньшинстве голом отметился Симон Эдвинссон (27-я), а также в большинстве Оскар Олауссон (6-я), Эмиль Андре (35-я) и Александр Хольц (44-я).

Счёт стал 4:3 в пользу скандинавской сборной.

Первая игра группы В проходит на льду арены «Вестернер Парк Центриум» в Ред-Дире (Канада).

Турнир завершится 5 января.

Ранее сообщалось, что Финляндия обыграла на старте МЧМ-2022 Германию.