Швеция повела со счётом 3:0 в матче МЧМ с Россией

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Сборная Швеции забросила третью безответную шайбу в матче молодёжного чемпионата мира 2022 года по хоккею с командой России.

Шайбу в большинстве забросил Эмиль Андре (35-я минута).

Ранее в меньшинстве отличился Симон Эдвинссон (27-я) и в большинстве Оскар Олауссон (6-я).

Счёт в матче стал 3:0 в пользу шведов.

Первая игра группы В проходит на льду арены «Вестернер Парк Центриум» в Ред-Дире (Канада). 

Сборные России и Швеции встречались на молодёжных чемпионатах мира 27 раз. Россияне выиграли 11 матчей, одна встреча завершилась вничью, а 15 раз сильнее оказались представители младших «Тре Крунур».

Турнир завершится 5 января. 

Ранее сообщалось, что Финляндия обыграла на старте МЧМ-2022 Германию.

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