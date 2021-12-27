Швеция повела со счётом 2:0 в матче МЧМ-2022 с Россией

Сборная Швеции забросила вторую безответную шайбу в матче молодёжного чемпионата мира 2022 года по хоккею с командой России.

Отличился в меньшинстве Симон Эдвинссон (27-я минута). Первую шайбу забросил в большинстве Оскар Олауссон (6-я).

Счёт в матче стал 2:0 в пользу шведов.

Первая игра группы В проходит на льду арены «Вестернер Парк Центриум» в Ред-Дире (Канада).

Сборные России и Швеции встречались на молодёжных чемпионатах мира 27 раз. Россияне выиграли 11 матчей, одна встреча завершилась вничью, а 15 раз сильнее оказались представители младших «Тре Крунур».

Турнир завершится 5 января.

Ранее сообщалось, что Финляндия обыграла на старте МЧМ-2022 Германию.