Тарасова поздравила Тутберидзе после ЧР по фигурному катанию

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Заслуженный тренер Татьяна Тарасова отметила работу специалиста Этери Тутберидзе на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

«Её надо поздравлять по полной программе: Тутберидзе и всех тренеров, которые работают вместе с ней. Самые большие поздравления. Надо благодарить за то, что они ведут такую работу: показывают настоящее будущее одиночного женского катания», — цитирует Тарасову «Чемпионат».

Подопечные Тутберидзе заняли весь пьедестал в женских одиночных соревнованиях на чемпионате страны.

Победу впервые в карьере одержала 15-летняя Камила Валиева, набрав 283,48 балла. При этом на турнире она превзошла три своих же мировых рекорда на этих соревнованиях — в короткой, произвольной и по сумме программ. 

Второе место заняла Александра Трусова (248,65), а бронзу завоевала Анна Щербакова (239,56).

Ранее ученица Тутберидзе Аделия Петросян призналась, что очень переживала за фигуристок своей группы во время отбора на Олимпиаду.

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