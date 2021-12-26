Тарасова поздравила Тутберидзе после ЧР по фигурному катанию
«Её надо поздравлять по полной программе: Тутберидзе и всех тренеров, которые работают вместе с ней. Самые большие поздравления. Надо благодарить за то, что они ведут такую работу: показывают настоящее будущее одиночного женского катания», — цитирует Тарасову «Чемпионат».
Подопечные Тутберидзе заняли весь пьедестал в женских одиночных соревнованиях на чемпионате страны.
Победу впервые в карьере одержала 15-летняя Камила Валиева, набрав 283,48 балла. При этом на турнире она превзошла три своих же мировых рекорда на этих соревнованиях — в короткой, произвольной и по сумме программ.
Второе место заняла Александра Трусова (248,65), а бронзу завоевала Анна Щербакова (239,56).
Ранее ученица Тутберидзе Аделия Петросян призналась, что очень переживала за фигуристок своей группы во время отбора на Олимпиаду.