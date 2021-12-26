Щербакова собирается посвятить всё время тренировке четверных прыжков

Фигуристка Анна Щербакова после завоевания бронзы на чемпионате России в Санкт-Петербурге заявила, что намерена посвятить всё своё свободное время тренировке четверных прыжков.

«Когда мы прыгали четверные, это казалось чем-то невероятным. Сейчас это вошло в норму. Хочется соответствовать, держать себя в форме. Посвящу максимальное время тренировке четверных прыжков и постараюсь усложнять свой набор на дальнейших стартах», — цитирует Щербакову ТАСС.

Во время произвольной программы трёхкратная чемпионка страны упала с четверного флипа и ошиблась на каскаде тройной лутц — тройной риттбергер, однако остальные элементы она выполнила чисто. По итогам соревнований 17-летняя спортсменка завоевала бронзу, набрав 239,56 балла по сумме программ.

Ранее олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин назвал минувший чемпионат России по фигурному катанию самым крутым в истории.