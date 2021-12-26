«Чемпионат»: «Сочи» получил предложения по Кассьерре из Шотландии и MLS

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Нападающий «Сочи» Матео Кассьерра может продолжить карьеру в Шотландии, либо в Северной Америке.

Как сообщает «Чемпионат», российский футбольный клуб получил несколько предложений. Известно, что на форварда претендуют команда из Шотландии и коллектив из Главной североамериканской лиги футбола (MLS). При этом их названия не уточняются.

Кроме того, 24-летним игроком интересуются и другие клубы. Футболист может покинуть «Сочи» уже в зимнее трансферное окно.

Кассьерра перешёл в «Сочи» этим летом, провёл за команду 11 матчей в Российской премьер-лиге, забил восемь мячей и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что аргентинский защитник «Зенита» Эмануэль Маммана, выступающий в аренде в «Сочи», хочет покинуть РПЛ и вернуться в «Ривер Плейт».

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