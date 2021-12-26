Фигуристка Муравьёва: снятые баллы не сбили настрой перед произвольной программой

Ученица двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Софья Муравьёва прокомментировала ситуацию с отнятыми баллами на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

«Атмосфера на турнире какая-то нереальная. Вчера чуть-чуть удивилась, что у меня сняли балл. Но старалась не вдаваться в подробности», — цитирует Муравьёву Sport24.

По её словам, она осталась довольна выступлением в произвольной программе. Подопечная Плющенко отметила, что пока у неё не получается четверной прыжок на тренировках, из-за чего она собиралась выступать с двумя тройными акселями.

Напомним, что 15-летняя спортсменка по окончании короткой программы занимала второе место, но затем судьи пересчитали её оценки, из-за чего она опустилась на третью строчку, набрав на балл меньше. По словам судей и организаторов, Муравьёвой должны были сразу поставить на балл меньше, но из-за технического сбоя этого изначально не произошло.

По сумме двух прокатов Муравьёва набрала 230,31 балла и заняла шестое место на чемпионате России.

Ранее сообщалось, что Муравьёва чисто выступила с двумя тройными акселями на ЧР в произвольной программе.