Шпильбанд: я каждый раз стараюсь заманить Тутберидзе посмотреть на Дэвис и Смолкина

Игорь Шпильбанд, тренер танцевальной пары Диана Дэвис — Глеб Смолкин, признался, что всегда интересуется мнением известного российского специалиста Этери Тутберидзе относительно его работы с подопечными.

«Мне очень интересно мнение Этери. Она совсем не последний человек в нашем виде спорта, и каждый раз, когда приезжает, я очень стараюсь заманить её на каток, чтобы она посмотрела на ребят, что называется, от борта. Согласитесь, с моей стороны было бы просто глупо не использовать такого специалиста, когда он находится рядом. Но она большей частью смотрит тренировки с трибуны. И никогда ничего мне не навязывает», — сказал Шпильбанд в интервью RT.

Этери Тутберидзе является матерью Дианы Дэвис.

Ранее тренер Дэвис и Смолкина назвал сильные стороны дуэта.