Тарасова: не хочу говорить с Рудковской о фигурном катании

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слова Яны Рудковской о незаконном снижении оценок Софьи Муравьёвой после короткой программы на чемпионате России.

«Я не хочу быть в одной статье с Яной Рудковской. Не хочу с этой женщиной говорить о фигурном катании», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Напомним, изначально Софья Муравьёва заняла второе место, но у неё отобрали балл за задержку старта. Таким образом, она опустилась на третью строчку с результатом 80,87 балла, а на вторую позицию поднялась трёхкратная чемпионка России Анна Щербакова (81,46).

Ранее Рудковская заявила, что протест на оценку Муравьёвой был подан со стороны «Хрустального».