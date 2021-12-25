Гончаренко — о Туктамышевой: непростительно так рассыпаться в программах
«Программа рассыпалась. С таким опытом делать это непростительно. Это же чемпионат России, непростительно так рассыпаться в программах», — цитирует Гончаренко РИА Новости.
Она также добавила, что фигуристка выглядела растерянной и утратила бдительность после срыва акселя.
Туктамышева упала во время исполнения тройного акселя в короткой программе на ЧР. 25-летняя спортсменка получила 71,28 балла за выступление и заняла седьмое место.
Произвольную программу фигуристки представят 25 декабря. Начало — в 18:00 мск.
Ранее Бестемьянова заявила, что Валиева каталась божественно в короткой программе.