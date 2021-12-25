Гончаренко — о Туктамышевой: непростительно так рассыпаться в программах

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Заслуженный тренер России Инна Гончаренко отреагировала на падение Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Программа рассыпалась. С таким опытом делать это непростительно. Это же чемпионат России, непростительно так рассыпаться в программах», — цитирует Гончаренко РИА Новости.

Она также добавила, что фигуристка выглядела растерянной и утратила бдительность после срыва акселя.

Туктамышева упала во время исполнения тройного акселя в короткой программе на ЧР. 25-летняя спортсменка получила  71,28 балла за выступление и заняла седьмое место.

Произвольную программу фигуристки представят 25 декабря. Начало — в 18:00 мск.

Ранее Бестемьянова заявила, что Валиева каталась божественно в короткой программе.

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