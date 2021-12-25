Тарасова прокомментировала снятие балла Муравьёвой в короткой программе
- РИА Новости
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«По правилам же сняли балл у Муравьёвой. Возможно делать по-всякому — пересматривать результаты как во время подсчёта, так и после. Лучше же это сделать, чем этого не делать. Правильно, что теперь Щербакова занимает второе место», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».
Изначально Софья Муравьёва заняла второе место, но у неё отобрали балл за задержку старта. Таким образом, она опустилась на третью строчку с результатом 80,87 балла, а на вторую позицию поднялась трёхкратная чемпионка России Анна Щербакова (81,46).
Произвольную программу фигуристки представят 25 декабря. Начало — в 18:00 мск.
Ранее сообщалось, что тренер Муравьёвой, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко не стал общаться с журналистами после короткой программы на ЧР.