Тарасова прокомментировала снятие балла Муравьёвой в короткой программе

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на снижение баллов Софьи Муравьёвой в короткой программе в женских одиночных соревнованиях на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«По правилам же сняли балл у Муравьёвой. Возможно делать по-всякому — пересматривать результаты как во время подсчёта, так и после. Лучше же это сделать, чем этого не делать. Правильно, что теперь Щербакова занимает второе место», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Изначально Софья Муравьёва заняла второе место, но у неё отобрали балл за задержку старта. Таким образом, она опустилась на третью строчку с результатом 80,87 балла, а на вторую позицию поднялась трёхкратная чемпионка России Анна Щербакова (81,46).

Произвольную программу фигуристки представят 25 декабря. Начало — в 18:00 мск.

Ранее сообщалось, что тренер Муравьёвой, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко не стал общаться с журналистами после короткой программы на ЧР.