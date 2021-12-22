Комиссионер НХЛ объяснил отказ лиги отпускать своих игроков на Олимпиаду в Пекине

Комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн высказался о решении организации отказаться отпускать своих игроков на зимние Олимпийские игры в Пекине.

«НХЛ уважает желание наших игроков представлять свои страны, выступать на турнире «лучших среди лучших». Мы ждали максимально возможный срок, прежде чем были вынуждены принять данное решение. К сожалению, учитывая переносы матчей регулярного чемпионата НХЛ, которые были вызваны пандемией коронавируса, а это уже 50 игр, участие игроков из НХЛ в Олимпийских играх не представляется возможным. Мы благодарим Международный олимпийский комитет и Международную федерацию хоккея за приложенные усилия. С нетерпением ждём возможности выступить на Олимпиаде-2026», — цитирует Беттмэна пресс-служба НХЛ.

22 декабря 2021 года НХЛ официально объявила о том, что игроки лиги не выступят на Играх в Пекине. Первоначально НХЛ и IIHF заключили соглашение, согласно которому игроки лиги примут участие в Олимпиаде. При этом НХЛ имела право до 10 января отказаться от участия в случае неблагоприятной эпидемической обстановки.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.

Ранее НХЛ официально объявила, что игроки лиги не сыграют на Олимпиаде-2022 в Пекине.