Комиссионер НХЛ объяснил отказ лиги отпускать своих игроков на Олимпиаду в Пекине

Короткая ссылка
Комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн высказался о решении организации отказаться отпускать своих игроков на зимние Олимпийские игры в Пекине.
Комиссионер НХЛ объяснил отказ лиги отпускать своих игроков на Олимпиаду в Пекине
  • © Bill Greenblatt
  • Legion-Media

«НХЛ уважает желание наших игроков представлять свои страны, выступать на турнире «лучших среди лучших». Мы ждали максимально возможный срок, прежде чем были вынуждены принять данное решение. К сожалению, учитывая переносы матчей регулярного чемпионата НХЛ, которые были вызваны пандемией коронавируса, а это уже 50 игр, участие игроков из НХЛ в Олимпийских играх не представляется возможным. Мы благодарим Международный олимпийский комитет и Международную федерацию хоккея за приложенные усилия. С нетерпением ждём возможности выступить на Олимпиаде-2026», — цитирует Беттмэна пресс-служба НХЛ.

22 декабря 2021 года НХЛ официально объявила о том, что игроки лиги не выступят на Играх в Пекине. Первоначально НХЛ и IIHF заключили соглашение, согласно которому игроки лиги примут участие в Олимпиаде. При этом НХЛ имела право до 10 января отказаться от участия в случае неблагоприятной эпидемической обстановки.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.

Ранее НХЛ официально объявила, что игроки лиги не сыграют на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить