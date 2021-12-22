В «Крыльях Советов» опровергли наличие переговоров по продаже Сергеева

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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о слухах относительно переговоров с другими клубами насчёт возможной продажи форварда Ивана Сергеева.
В «Крыльях Советов» опровергли наличие переговоров по продаже Сергеева
  • © Официальный Twitter-аккаунт ФК «Крылья Советов»

«В клуб никто на данный момент не обращался. Мы сами также ни с кем не контактировали», — цитирует спортивного директора самарского клуба Сергея Корниленко Metaratings.ru.

Иван Сергеев в 18 турах РПЛ нынешнего сезона забил за «Крылья Советов» шесть мячей и отдал пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» сделал официальный запрос в «Крылья Советов» о покупке Сергеева.

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