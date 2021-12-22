В «Крыльях Советов» опровергли наличие переговоров по продаже Сергеева
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«В клуб никто на данный момент не обращался. Мы сами также ни с кем не контактировали», — цитирует спортивного директора самарского клуба Сергея Корниленко Metaratings.ru.
Иван Сергеев в 18 турах РПЛ нынешнего сезона забил за «Крылья Советов» шесть мячей и отдал пять голевых передач.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» сделал официальный запрос в «Крылья Советов» о покупке Сергеева.