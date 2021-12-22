«Чемпионат»: «Локомотив» сделал официальный запрос в «Крылья Советов» о покупке Сергеева

Руководство московского «Локомотива» контактировало с «Крыльями Советов» относительно возможности приобретения нападающего Ивана Сергеева.

Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, «Локомотив» обдумывает покупку нападающего и поинтересовался у самарцев стоимостью Сергеева.

26-летний форвард в нынешнем сезоне провёл 20 матчей за «Крылья Советов» во всех турнирах, забил восемь мячей и шесть раз ассистировал партнёрам.

Ранее сообщалось, что аналитик «Локомотива» Шарп стал ассистентом Рангника в «Манчестер Юнайтед».