«Чемпионат»: «Локомотив» сделал официальный запрос в «Крылья Советов» о покупке Сергеева
- ©Пресс-служба "Крыльев Советов"
Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, «Локомотив» обдумывает покупку нападающего и поинтересовался у самарцев стоимостью Сергеева.
26-летний форвард в нынешнем сезоне провёл 20 матчей за «Крылья Советов» во всех турнирах, забил восемь мячей и шесть раз ассистировал партнёрам.
Ранее сообщалось, что аналитик «Локомотива» Шарп стал ассистентом Рангника в «Манчестер Юнайтед».