«Чемпионат»: «Локомотив» сделал официальный запрос в «Крылья Советов» о покупке Сергеева

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Руководство московского «Локомотива» контактировало с «Крыльями Советов» относительно возможности приобретения нападающего Ивана Сергеева.
«Чемпионат»: «Локомотив» сделал официальный запрос в «Крылья Советов» о покупке Сергеева
  • ©Пресс-служба "Крыльев Советов"

Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, «Локомотив» обдумывает покупку нападающего и поинтересовался у самарцев стоимостью Сергеева.

26-летний форвард в нынешнем сезоне провёл 20 матчей за «Крылья Советов» во всех турнирах, забил восемь мячей и шесть раз ассистировал партнёрам.

Ранее сообщалось, что аналитик «Локомотива» Шарп стал ассистентом Рангника в «Манчестер Юнайтед».

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