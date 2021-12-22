«Лейкерс» крупно проиграл «Финиксу» и потерпел третье поражение подряд в НХЛ

«Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел разгромное поражение от «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча прошла в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 90:108.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард калифорнийского коллектива Леброн Джеймс, набравший 34 очка. В составе «Санз» 24 результативных балла в свой актив записал Девин Букер.

Для «Лейкерс» это поражение стало третьим подряд, команда располагается на восьмом месте Западной конференции. «Финикс» является лидером конференции.

В тот же игровой день «Нью-Йорк Никс» обыграл «Детройт Пистонс» (105:91), «Майами Хит» разгромил «Индиана Пэйсерс» (125:96), «Нью-Орлеан Пеликанс» одолел «Портленд Трэйл Блэйзерс» (111:97), а «Даллас Маверикс» взял верх над «Миннесота Тимбервулвз» (114:102).

Ранее сообщалось, что НБА не будет доигрывать сезон в «пузыре».