СЭ: CFG может приобрести 20% акций «Спартака» в 2022 году

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Стали известны подробности возможной сделки московского футбольного клуба «Спартак» с холдингом City Football Group (CFG).

CFG может приобрести 20% акций московского клуба уже в 2022 году, сообщает «Спорт-Экспресс».

Согласно всестороннему анализу спортивного холдинга из ОАЭ, московский клуб обладает качественной и развитой инфраструктурой.

По мнению аналитиков компании, «Спартак» является вторым по силе клубом в Российской премьер-лиге (РПЛ), однако результаты в первой части сезона значительно ниже потенциала команды.

CFG владеет «Манчестер Сити», «Нью-Йорк Сити» и австралийским «Мельбурн Сити». В случае успешной сделки покупка CFG части акций «Спартака» может стать первой крупной иностранной инвестицией в российский футбол.

«Спартак» (23 очка) по итогам 18 туров РПЛ занимает в турнирной таблице девятое место. Лидирует в чемпионате «Зенит» (38). 

Ранее бывший тренер «Спартака» Вячеслав Грозный прокомментировал частую смену тренеров и трансферы малоизвестных футболистов в столичном клубе.

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