Глава ОКР рассказал, какое место займёт Россия в медальном зачёте Игр-2022

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что при удачном стечении обстоятельств национальная команда может занять место в тройке лучших по общему количеству медалей на зимних Играх-2022 в Пекине.

«Результаты наших спортсменов на чемпионатах мира показывают, что они достаточно конкурентоспособные, и при очень удачном стечении обстоятельств по сумме наград мы можем занять место в ведущей тройке», — заявил Поздняков в эфире телеканала «Россия 24».

Вместе с тем глава ОКР напомнил, что Олимпиада пройдёт в Пекине, поэтому преимущество будет за китайскими спортсменами.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее Иван Черезов заявил, что Резцовой по силам побороться за медаль на ОИ в Пекине.