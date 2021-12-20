Глава ОКР рассказал, какое место займёт Россия в медальном зачёте Игр-2022
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«Результаты наших спортсменов на чемпионатах мира показывают, что они достаточно конкурентоспособные, и при очень удачном стечении обстоятельств по сумме наград мы можем занять место в ведущей тройке», — заявил Поздняков в эфире телеканала «Россия 24».
Вместе с тем глава ОКР напомнил, что Олимпиада пройдёт в Пекине, поэтому преимущество будет за китайскими спортсменами.
Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.
Ранее Иван Черезов заявил, что Резцовой по силам побороться за медаль на ОИ в Пекине.