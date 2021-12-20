Хави Гарсия заявил, что рад встрече «Зенита» и «Бетиса» в 1/16 Лиги Европы

Экс-полузащитник «Зенита» и «Бетиса» Хави Гарсия прокомментировал предстоящую встречу команд в плей-офф Лиги Европы УЕФА.

«Я был очень рад тому, как сложился жребий, поскольку я увижу встречу двух команд, за которые выступал. У «Зенита» и «Бетиса» очень сильные игроки и потрясающие стадионы с невероятной атмосферой. Думаю, что соперники получат огромное удовольствие от этих игр. Не готов назвать кого-то фаворитом, обе команды в этом сезоне показывают футбол высокого качества. Думаю, что прямо сейчас наиболее опасное в «Бетисе» — это костяк из уверенных в себе и здорово сыгранных между собой футболистов. Командная игра отлажена, высокие скорости, много забитых мячей. Но не знаю, сохранит ли «Бетис» этот ритм и уверенность до февраля», — цитирует Гарсию пресс-служба «Зенита».

Также испанец отметил игру российского коллектива под руководством Сергея Семака.

«При Семаке команда отлично играет на протяжении уже нескольких лет, выигрывает титул за титулом, и в этом чувствуется тяжёлый тренерский труд. На мой взгляд, поддерживать столь высокий уровень команды в течение всего этого времени — это самое сложное, что есть в профессии тренера», — добавил Гарсия.

Матчи «Зенита» и «Бетиса» состоятся 17 и 24 февраля 2022 года.

Ранее стали известны первые соперники «Зенита» на сборе в Дубае.