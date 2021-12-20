Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Михайлов оценил состояние сборной России по итогам Кубка Первого канала в Москве.

«В принципе, игра российской команды на турнире мне понравилась, но есть над чем работать, время ещё есть. С моей точки зрения, пища для размышлений очень большая», — цитирует Михайлова ТАСС.

По его мнению, в ближайшем будущем игроки, которые хорошо себя зарекомендуют в матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), обязательно получат возможность попасть в сборную России.

Россия 19 декабря уступила Финляндии со счётом 2:3. Команда Жамнова упустила возможность занять первое место на турнире. В овертайме россияне пропустили в пустые ворота, после того как сняли вратаря, заменив его полевым игроком.

Ранее главный тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал, зачем снял вратаря в овертайме в матче с командой Финляндии.