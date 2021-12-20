Михайлов — об игре сборной России по хоккею: пища для размышлений очень большая

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Михайлов оценил состояние сборной России по итогам Кубка Первого канала в Москве.

«В принципе, игра российской команды на турнире мне понравилась, но есть над чем работать, время ещё есть. С моей точки зрения, пища для размышлений очень большая», — цитирует Михайлова ТАСС.

По его мнению, в ближайшем будущем игроки, которые хорошо себя зарекомендуют в матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), обязательно получат возможность попасть в сборную России.

Россия 19 декабря уступила Финляндии со счётом 2:3. Команда Жамнова упустила возможность занять первое место на турнире. В овертайме россияне пропустили в пустые ворота, после того как сняли вратаря, заменив его полевым игроком.

Ранее главный тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал, зачем снял вратаря в овертайме в матче с командой Финляндии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить