Михайлов — об игре сборной России по хоккею: пища для размышлений очень большая
«В принципе, игра российской команды на турнире мне понравилась, но есть над чем работать, время ещё есть. С моей точки зрения, пища для размышлений очень большая», — цитирует Михайлова ТАСС.
По его мнению, в ближайшем будущем игроки, которые хорошо себя зарекомендуют в матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), обязательно получат возможность попасть в сборную России.
Россия 19 декабря уступила Финляндии со счётом 2:3. Команда Жамнова упустила возможность занять первое место на турнире. В овертайме россияне пропустили в пустые ворота, после того как сняли вратаря, заменив его полевым игроком.
Ранее главный тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал, зачем снял вратаря в овертайме в матче с командой Финляндии.