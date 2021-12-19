Алжирские фанаты устроили столкновения с полицией на Елисейских полях

Короткая ссылка
Болельщики сборной Алжира после победы национальной команды в Кубке арабских наций по футболу устроили массовое шествие на Елисейских полях, что привлекло к столкновениям с полицией.

Полиция Парижа составила 130 протоколов за нарушения общественного порядка в отношении болельщиков футбольной сборной Алжира, сообщает в Twitter префектура полиции города.

Префектура Париже предупредила болельщиков о запрете на массовые скопления людей в центре города. Однако Фанаты стянулись на Елисейские поля. И начали бросать зажжённую пиротехнику в полицейских. Представителям правопорядка пришлось разгонять толпу.

Алжир в финале первого в истории КАН переиграла со счётом 2:0 сборную Туниса.

Ранее сообщалось, что игра ФК «Париж» — «Лион» отменена из-за беспорядков на стадионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить