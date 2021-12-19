Алжирские фанаты устроили столкновения с полицией на Елисейских полях

Болельщики сборной Алжира после победы национальной команды в Кубке арабских наций по футболу устроили массовое шествие на Елисейских полях, что привлекло к столкновениям с полицией.

Полиция Парижа составила 130 протоколов за нарушения общественного порядка в отношении болельщиков футбольной сборной Алжира, сообщает в Twitter префектура полиции города.

Bilan à 21h15 : 1⃣3⃣0⃣ verbalisations pour non-respect de l'arrêté préfectoral sur les #ChampsElysees ont été effectuées par les forces de l'ordre @prefpolice. https://t.co/3rYsgp4LHcpic.twitter.com/gXTm1TNvpt — Préfecture de Police (@prefpolice) December 18, 2021

Префектура Париже предупредила болельщиков о запрете на массовые скопления людей в центре города. Однако Фанаты стянулись на Елисейские поля. И начали бросать зажжённую пиротехнику в полицейских. Представителям правопорядка пришлось разгонять толпу.

Algeria fans in Paris really enjoyed that Mahrez winner! 🎉#AFCON2019pic.twitter.com/hLJUsVZB3T — GOAL (@goal) July 14, 2019

Алжир в финале первого в истории КАН переиграла со счётом 2:0 сборную Туниса.

Ранее сообщалось, что игра ФК «Париж» — «Лион» отменена из-за беспорядков на стадионе.