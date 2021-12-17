Карпин назвал лучший и худший матч сборной под его руководством

Валерий Карпин рассказал, почему матч сборной России по футболу со Словенией стал лучшим под его руководством.

«Однозначно, особняком стоит матч со Словенией. Так можно сказать и из-за уровня соперника, и по причине сильного давления вокруг встречи, которая была фактически за шесть очков. Это была наша лучшая игра с точки зрения футбола, а также был достигнут результат», — заявил в эфире «Матч Премьер» Карпин.

«Понравились действия футболистов, пытались играть в футбол. Где-то получалось лучше, где-то хуже, но в целом получалось и выходить из обороны, и проводить позиционные атаки. Моменты же создавались как позиционно, так и в контратаках. Иногда даже радовало глаз», — добавил он.

По его словам, у него были претензии к качеству матча с Хорватией.

«Но там уровень ответственности — отдельная песня. Однако с точки зрения игры не понравилась встреча со Словакией. И в обороне, и в атаке не сделали и половину того, чего изначально хотели. Как говорил много раз, это полностью моя вина. Игра не получилась абсолютно», — отметил он.

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