Карпин назвал лучший и худший матч сборной под его руководством

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Валерий Карпин рассказал, почему матч сборной России по футболу со Словенией стал лучшим под его руководством.
Карпин назвал лучший и худший матч сборной под его руководством
  • РИА Новости

«Однозначно, особняком стоит матч со Словенией. Так можно сказать и из-за уровня соперника, и по причине сильного давления вокруг встречи, которая была фактически за шесть очков. Это была наша лучшая игра с точки зрения футбола, а также был достигнут результат», — заявил в эфире «Матч Премьер» Карпин.

«Понравились действия футболистов, пытались играть в футбол. Где-то получалось лучше, где-то хуже, но в целом получалось и выходить из обороны, и проводить позиционные атаки. Моменты же создавались как позиционно, так и в контратаках. Иногда даже радовало глаз», — добавил он.

По его словам, у него были претензии к качеству матча с Хорватией.

«Но там уровень ответственности — отдельная песня. Однако с точки зрения игры не понравилась встреча со Словакией. И в обороне, и в атаке не сделали и половину того, чего изначально хотели. Как говорил много раз, это полностью моя вина. Игра не получилась абсолютно», — отметил он.

Ранее Карпин рассказал об изменениях в жизни за последние полгода.

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