Драчёв — о спринте на КМ в Анси: российские биатлонисты вышли на высокие показатели

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал результаты российской сборной по лыжным гонкам на четвёртом этапе Кубка мира во французском Анси.

«Сегодняшний спринт сложился просто прекрасно. Можно утверждать, что команда вышла на высокие показатели, и это касается не только её лидеров», — цитирует Драчёва ТАСС.

Он подчеркнул, что биатлонистов сборной отработаны практически все компоненты перед зимней Олимпиадой 2022 года в Пекине.

«По скорости мы фактически уже на высшем уровне. Можно быть скорострельнее, но и по этому показателю мы в первой десятке», — добавил четырёхкратный чемпион мира.

Россиянин Эдуард Латыпов завоевал серебро в спринтерской гонке на 10 км, уступив лишь 7,2 секунды норвежцу Йоханнесу Бё.

Ранее Латыпов прокомментировал завоевание серебра на этапе КМ по биатлону в Анси.