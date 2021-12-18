Драчёв — о спринте на КМ в Анси: российские биатлонисты вышли на высокие показатели

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Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал результаты российской сборной по лыжным гонкам на четвёртом этапе Кубка мира во французском Анси.
Драчёв — о спринте на КМ в Анси: российские биатлонисты вышли на высокие показатели
  • РИА Новости

«Сегодняшний спринт сложился просто прекрасно. Можно утверждать, что команда вышла на высокие показатели, и это касается не только её лидеров», — цитирует Драчёва ТАСС.

Он подчеркнул, что биатлонистов сборной отработаны практически все компоненты перед зимней Олимпиадой 2022 года в Пекине.

«По скорости мы фактически уже на высшем уровне. Можно быть скорострельнее, но и по этому показателю мы в первой десятке», — добавил четырёхкратный чемпион мира.

Россиянин Эдуард Латыпов завоевал серебро в спринтерской гонке на 10 км, уступив лишь 7,2 секунды норвежцу Йоханнесу Бё.

Ранее Латыпов прокомментировал завоевание серебра на этапе КМ по биатлону в Анси.

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