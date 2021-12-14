«Чемпионат»: «Зенит» ведёт переговоры о покупке форварда «Интернасьоналя»

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Санкт-петербургский «Зенит» проводит активные переговоры по поводу трансфера нападающего бразильского «Интернасьоналя» Юри Альберто.
«Чемпионат»: «Зенит» ведёт переговоры о покупке форварда «Интернасьоналя»
  • Reuters

«Стороны находятся в плотном обсуждении грядущего трансфера. Сам футболист готов к переходу в «Зенит» и уже общался с Клаудиньо, Малкомом и Дугласом Сантосом», — цитирует «Чемпионат» источник, знакомый с ситуацией.

Сумма потенциального трансфера составит порядка €20 млн с учётом всех бонусов.

В прошлом сезоне бразильской Серии A 20-летний форвард принял участие в 33 матчах, в которых забил 12 мячей и сделал три результативные передачи, став лучшим бомбардиром команды. Также на его счету три гола в семи играх в рамках Кубка Либертадорес.

Ранее Кафельников выразил желание, чтобы в 1/4 финала ЛЕ «Спартак» и «Зенит» сыграли друг с другом.

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