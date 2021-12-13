В Госдуме заявили о продолжении работы по законопроекту о QR-кодах в общественных местах

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Вице-спикер Государственной думы Пётр Толстой заявил о продолжении доработок по законопроекту о введении системы QR-кодов в общественных местах.

«Работа по первому законопроекту продолжается, вопросов по-прежнему много», — написал он в своём Telegram-канале.

По мнению Толстого, такие решения утверждать в спешке и без широкого общественного обсуждения запрещено.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что проекты законов о QR-кодах в общественных местах, а также на некоторых видах транспорта носят рамочный характер и перед принятием должны быть тщательно проработаны. 

Также тало известно, что российский Минтранс займётся дальнейшей доработкой деталей законопроекта о введении системы QR-кодов на транспорте.

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