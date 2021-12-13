В Госдуме заявили о продолжении работы по законопроекту о QR-кодах в общественных местах
«Работа по первому законопроекту продолжается, вопросов по-прежнему много», — написал он в своём Telegram-канале.
По мнению Толстого, такие решения утверждать в спешке и без широкого общественного обсуждения запрещено.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что проекты законов о QR-кодах в общественных местах, а также на некоторых видах транспорта носят рамочный характер и перед принятием должны быть тщательно проработаны.
Также тало известно, что российский Минтранс займётся дальнейшей доработкой деталей законопроекта о введении системы QR-кодов на транспорте.