Рыбус назвал главную причину неудач «Локомотива»

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Защитник московского «Локомотива» Мацей Рыбус подвёл итоги выступления команды в первой части сезона после победы над «Уфой» в матче 18-го Российской премьер-лиги.

«У нас был плохой период. Очень ждали этой победы. Было важно закончить год победой. Нам надо всем отдохнуть и с новыми силами приступить к сборам. У нас много чего в команде не получилось. Очень много травмированных — это главная причина наших неудач. Мы давно не играли в полном составе», — цитирует Рыбуса «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что во время неудачной серии у команды не было уверенности в себе, а сейчас всем игрокам нужно просто отдохнуть.

«Всё отлично, все друг друга поддерживают. Сегодня мы радовались забитым голам так, как будто мы выиграли какой-то еврокубок. Все очень ждали этой победы», — добавил Рыбус.

«Локомотив» обыграл «Уфу» со счётом 2:0. Подопечные Маркуса Гисдоля набрали 28 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» имеет 16 очков и идёт 15-й.

Ранее председатель совета директоров «Уфы» поздравил судью с победой «Локомотива».

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