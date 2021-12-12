Председатель совета директоров «Уфы»: поздравляю судью с победой «Локомотива»

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Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов эмоционально отреагировал на судейство матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом».

«Хочу поздравить главного арбитра с победой «Локомотива», потому что он сделал этот результат. Вся страна видела, что Дмитрия Баринова нужно было выгонять с поля. Соответственно, не видел только он. Видимо, это просто ошибка, поскольку сейчас мы не можем говорить по-другому, может, меня даже и оштрафуют», — цитирует Мурзагулова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, ошибка является вопиющей, так как он не понимает, как арбитр мог не рассмотреть фол Баринова. Его также удручает, что VAR не смотрит жёлтые и вторые жёлтые карточки. Он отметил, что насмарку пошла вся работа тренерского штаба и игроков.

«Я просто потрясён результатом, потому что играли мы лучше «Локомотива» сегодня. Что касается протеста, то соберёмся, обсудим, но, по-моему, тут всё очевидно», — добавил Мурзагулов.

«Локомотив» обыграл «Уфу» со счётом 2:0. Подопечные Маркуса Гисдоля набрали 28 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» имеет 16 очков и идёт 15-й.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подверг критике работу арбитров в матче с «Локомотивом».

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