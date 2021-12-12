Источник: Дибала получил травму бедра в матче с «Венецией»
Итальянский журналист Ромео Агрести сообщает, что футболист повредил правое бедро. Отмечается, что в ближайшее время станет известно о характере травмы.
«Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Венецией» в матче 17-го тура Серии А. Туринская команда набрала 29 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии.
В нынешнем сезоне Дибала сыграл в Серии А 13 матчей, в которых забил пять мячей и сделал три результативные передачи.
Ранее Заболотный заявил, что Ибрагимович и Жиру забивают в его стиле, а не он в их.