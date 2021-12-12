Источник: Дибала получил травму бедра в матче с «Венецией»

Короткая ссылка
Аргентинский форвард туринского «Ювентуса» Пауло Дибала получил травму в матче 17-го тура Серии А с «Венецией» (1:1).

Итальянский журналист Ромео Агрести сообщает, что футболист повредил правое бедро. Отмечается, что в ближайшее время станет известно о характере травмы.

«Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Венецией» в матче 17-го тура Серии А. Туринская команда набрала 29 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

В нынешнем сезоне Дибала сыграл в Серии А 13 матчей, в которых забил пять мячей и сделал три результативные передачи.

Ранее Заболотный заявил, что Ибрагимович и Жиру забивают в его стиле, а не он в их.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить