Источник: Дибала получил травму бедра в матче с «Венецией»

Аргентинский форвард туринского «Ювентуса» Пауло Дибала получил травму в матче 17-го тура Серии А с «Венецией» (1:1).

Итальянский журналист Ромео Агрести сообщает, что футболист повредил правое бедро. Отмечается, что в ближайшее время станет известно о характере травмы.

«Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Венецией» в матче 17-го тура Серии А. Туринская команда набрала 29 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

В нынешнем сезоне Дибала сыграл в Серии А 13 матчей, в которых забил пять мячей и сделал три результативные передачи.

Ранее Заболотный заявил, что Ибрагимович и Жиру забивают в его стиле, а не он в их.