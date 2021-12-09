ОКР потребовал лишить соревнования по фристайлу в США статуса олимпийской квалификации

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков обратился в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) и Международный олимпийский комитет (МОК) после того, как российские фристайлисты не сумели попасть на этапы Кубка мира, проходящие в США.
ОКР потребовал лишить соревнования по фристайлу в США статуса олимпийской квалификации
  • ©Олимпийский комитет России

«Представители Федерации фристайла России рассказали нам, что их спортсмены не сумели принять участие в олимпийском отборе в США, несмотря на наличие въездных виз. После чего я лично обратился к главе FIS, параллельно уведомив также коллег из МОК. В связи с обстоятельствами, в которые попала команда России, мы потребовали лишить эти соревнования, которые проводятся на территории США, статуса олимпийской квалификации. Поскольку нарушен главный принцип — у спортсменов нет равных возможностей для участия в этих стартах. А для нас, как и для МОК, спортсмены и их права находятся в приоритете, вся работа должна вестись в их интересах. Надеюсь, что международная федерация нас услышит», — цитирует Позднякова «Спорт-Экспресс».

В США уже не пустили российскую команду по хаф-пайпу, а в январе там будут проходить этапы Кубка мира по акробатике, могулу, ски-кроссу и слоупстайлу.

Ранее сообщалось, что Буров завоевал золото первого этапа КМ по фристайлу.

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