Самаранч: МОК не собирается переносить Игры в Пекине

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Вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Хуан Антонио Самаранч — младший прокомментировал возможный перенос зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине из-за коронавируса.
Самаранч: МОК не собирается переносить Игры в Пекине
  • Reuters

«У нас очень сильная команда в Пекине, они готовы к любому сценарию. Мы уверены, что Игры не будут перенесены, и готовы ко всему», — цитирует спортивного функционера ТАСС.

Он заверил, что Олимпиада в Пекине будет чрезвычайно безопасной с точки зрения коронавируса. По его словам, если ситуация будет меняться, то на этот случай у МОК есть специальные протоколы.

«Это будут очень безопасные Игры. Мы научились быть гибкими и быстро приспосабливаться», — добавил Самаранч.

Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля.

Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал бойкот со стороны США зимних Олимпийских игр в Китае 2022 года.

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