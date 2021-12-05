Кафельников считает, что Витория выжимает максимум из состава «Спартака»
«Спартаку» в любом случае необходимо было побеждать сегодня. «Спартаку» всегда нужно побеждать, каждый раз. Удаление Соболева? Отряд не заметил потерю бойца. Команда вдесятером сумела добиться результата при таком сложном матче и удалении. Потому я доволен подобным результатом, который был нужен команде. Сейчас при таких потерях и кадровой политике многого от команды ждать не приходится. Руй Витория выжимает максимум из коллектива. Ему за это спасибо надо говорить», — цитирует Кафельникова «Матч ТВ».
«Спартак» большую часть встречи играл в меньшинстве после удаления Александра Соболева на 32-й минуте.
Ранее Витория высказался об уходе болельщиков «Спартака» с трибун на 20-й минуте матча с «Ахматом».