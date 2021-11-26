Черчесов объяснил, почему во время работы в сборной России запрещал некоторые слова

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, почему исключал ряд слов из употребления в разговорах с ним во время своей работы в национальной команде.

«Это психология и оттенки смысла. Я ничего не имею против этих слов в обычной жизни. Они же есть в словаре Даля? Вот и замечательно. Но в команде важна любая деталь, которая влияет на настрой. Та же «ошибка» — это что-то детское, «просчёт» звучит весомее, придаёт большую ответственность. «Эксперимент»? Сразу же ассоциация, что намешали в коктейль непонятно чего», — цитирует Черчесова kp.ru.

Он также отметил, что не любил называть встречи «товарищескими», а не «контрольными», так как психологически футболисты более серьёзно подходят к таким играм.

«Да, это оттенки. Но если это хоть на миллиметр нас приближает к результату, значит, я буду это использовать», — добавил специалист.

Черчесов покинул должность главного тренера сборной минувшим летом после провала на Евро-2020, где россияне заняли последнее место в своей группе. Под его руководством национальная команда доходила до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года.

Ранее Черчесов предположил, что форвард «Зенита» Артём Дзюба был бы полезен сборной в матче с Хорватией.