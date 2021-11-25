Зобнин высказался о ходе восстановления от травмы

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Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин рассказал, когда восстановится от полученной в сборной России травмы.

«Быстрее, чем через две недели. Возможно буду готов к матчу с «Уфой». Посмотрим», — цитирует Зобнина Sport24.

Напомним, что 27-летний полузащитник получил травму в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Хорватии (0:1).

Зобнин в сезоне-2021/22 в трёх матчах в РПЛ за «Спартак» не отметился результативными действиями.

Игра 16-го тура чемпионата России «Уфа» — «Спартак» пройдёт 29 ноября.

Ранее сообщалось, что Зобнин пропустит три недели из-за травмы.



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