Карпин: я решил готовиться к стыкам

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подтвердил, что не собирается подавать в отставку до окончания стыковых матчей за право выйти на чемпионат мира по футболу 2022 года.

«По мне главный вопрос был один. Вы вытащили эмоции, я их озвучил. И вот я пришёл к вам снова. Раз был вопрос, то он закрыт. Положительно. Я решил готовиться к стыкам. Всё окей», — заявил Карпин YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Карпин после болезненного поражения от Хорватии (0:1) заявил, что может покинуть сборную России. Россияне не смогли напрямую выйти в финальную стадию ЧМ-2022. Им предстоит сыграть в стыковом турнире в марте.

Ранее бывший тренер сборной России Гаджи Гаджиев предположил, кто может возглавить национальную команду в случае возможного ухода Карпина с поста наставника.