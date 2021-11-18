Петраков утвержден в должности главного тренера сборной Украины по футболу

Исполком Украинской ассоциации футбола утвердил Александра Петракова в должности главного тренера национальной сборной.

Об этом сообщается на сайте ассоциации. Соглашение со специалистом заключено до 30 декабря 2022 года с возможностью пролонгации до 30 июля 2024-го.

До этого он являлся исполняющим обязанности наставника главного тренера сборной.

Под его руководством Украина пробилась в стыковые матчи в отборе чемпионата мира 2022 года.

Ранее голкипер сборной Украины Георгий Бущан прокомментировал победу над командой Боснии и Герцеговины в последнем туре квалификации ЧМ-2022 (2:0).