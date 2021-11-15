Газизов призвал не искать крайних в поражении России от Хорватии в отборе на ЧМ-2022
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«Игра у нашей команды не удалась, в принципе не получилась, но я думаю, что такие матчи бывают. Ничего страшного, нужно сделать определенные выводы, это будет опытом для команды и тренерского штаба. Нужно верить, что всё будет хорошо в стыковых матчах. У любой команды бывают плохие игры, не очень удачные. В принципе так и произошло, но ничего страшного не вижу. Кудряшов? Давайте не искать крайних. Проигрывает и выигрывает команда. Был неудачный день у всех», — цитирует Газизова ТАСС.
Россияне проиграли хорватам из-за автогола Кудряшова на 81-й минуте встречи, уступив сопернику первое место в группе Н. Подопечные Валерия Карпина финишировали вторыми и теперь будут играть стыковые матчи за право выйти на чемпионат мира в Катаре.
Ранее Сёмин заявил, что Кудряшова нельзя винить в пропущенном мяче.