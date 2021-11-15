Журавель прокомментировал обстановку в сборной после поражения от Хорватии

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Спортивный комментатор и корреспондент «Матч ТВ» Тимур Журавель после поражения сборной России от Хорватии (0:1) в матче 10-го тура отбора на чемпионат мира-2022, рассказал об обстановке в команде Валерия Карпина.
Журавель прокомментировал обстановку в сборной после поражения от Хорватии
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«После матча было полное опустошение, футболисты говорили вполголоса, все были обескуражены», — цитирует корреспондента «Матч ТВ».

Также Журавель прокомментировал меры, принятые полицией по защите российских болельщиков и журналистов.

«Были люди, которые хотят выяснить, кто ты и откуда. Я понял, что пахнет жареным, и уклонился от ответа. Отмечу, что полиция вычисляла российских граждан и журналистов и брала их под опеку. Она считала, что нам небезопасно в городе, именно работа полиции уберегла российских болельщиков от эксцессов, мы ехали по встречной полосе с мигалками», — рассказал комментатор.

Сборная России под руководством Карпина с 22 очками заняла второе место в таблице отборочной группы Н. Хорватия (23 очка) возглавила группу и завоевала прямую путёвку на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Россиянам для выхода с первого места достаточно было сыграть вничью.

Ранее бывший главный тренер сборной России Анатолий Быщовец оценил работу Карпина во главе команды.

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