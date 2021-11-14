Кросби после коронавируса вернулся к тренировкам в «Питтсбурге»
«Сидни Кросби, Брайан Дюмулин, Маркус Петтерссон и Чад Руведел освобождены от действия протокола безопасности COVID-19. Хоккеисты возвращены в общую группу», — сообщает пресс-служба «Питтсбурга».
Sidney Crosby, Brian Dumoulin, Marcus Pettersson, and Chad Ruhwedel have been activated from the NHL's COVID-19 Protocol List.— Pittsburgh Penguins (@penguins) November 14, 2021
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Не исключается, что игроки примут участие в ближайшем матче с «Нэшвилл Предаторз».
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