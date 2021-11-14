Кросби после коронавируса вернулся к тренировкам в «Питтсбурге»

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Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби вылечился от коронавируса и приступил к тренировкам.

«Сидни Кросби, Брайан Дюмулин, Маркус Петтерссон и Чад Руведел освобождены от действия протокола безопасности COVID-19. Хоккеисты возвращены в общую группу», — сообщает пресс-служба «Питтсбурга».

Не исключается, что игроки примут участие в ближайшем матче с «Нэшвилл Предаторз».

Ранее сообщалось, что Евгений Кузнецов сможет сыграть за сборную России на ОИ-2022.

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