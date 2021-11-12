Гаджиев призвал не закапывать Усмана Нурмагомедова, задержанного за наезд на полицейского

Короткая ссылка
Президент промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал ситуацию с задержанием полицией российского бойца смешанных единоборств Усмана Нурмагомедова.
Гаджиев призвал не закапывать Усмана Нурмагомедова, задержанного за наезд на полицейского
  • © Официальная страница Усмана Нурмагомедова

«Молодым людям свойственно попадать в разного рода неприятности, будь это Усман Нурмагомедов там или кто-то ещё. Высокая медийность накладывает на человека определённые обязательства. То, что допустимо другим, не должен допускать Усман. Я думаю, и без меня Усману это скажут, да и сам он это просто понимает. Как я понял, жертв происшествия нет, это даёт возможность думать, что ситуация поправима. Всегда можно сесть и ещё раз поговорить. Сейчас главное — не делать из этого катастрофу. Конечно, каждый человек после таких происшествий хочет, чтобы последствия были минимальными, и это логично. Здесь очень много зависит от произошедшего. Чем больший ущерб был нанесён здоровью, тем сложнее могут быть переговоры. Если на самом деле жертв нет, то я уверен, что мужчины рано или поздно смогут сесть за стол переговоров и поговорить. Но эта история станет уроком для всех участников конфликта. Для Усмана, конечно же, в первую очередь», — цитирует Гаджиева «Все про спорт».

Также функционер предположил, как данный инцидент отразится на спортивной карьере Нурмагомедова. 

Негатив уже есть. Я Усмана лично знаю, он на меня всегда производил впечатление хорошего и ровного парня. Речь идёт ещё пока об очень молодом человеке, не забывайте, ему 25 лет. Я знаю эту семью. Это не те люди, которые будут избегать ответственности там. Но сейчас закапывать Усмана нельзя. Этот пример должен стать для него показательным. Надо уметь контролировать свои эмоции», — добавил Гаджиев.

Усман Нурмагомедов был задержан в аэропорту Шереметьево за наезд на полицейского на КПП «Аэропорт» в Махачкале. Он является двоюродным братом бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

Ранее Нурмагомедов призвал Гэтжи заткнуться и признать, что Махачев заслуживает титульного боя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить