Гаджиев призвал не закапывать Усмана Нурмагомедова, задержанного за наезд на полицейского

Президент промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал ситуацию с задержанием полицией российского бойца смешанных единоборств Усмана Нурмагомедова.

«Молодым людям свойственно попадать в разного рода неприятности, будь это Усман Нурмагомедов там или кто-то ещё. Высокая медийность накладывает на человека определённые обязательства. То, что допустимо другим, не должен допускать Усман. Я думаю, и без меня Усману это скажут, да и сам он это просто понимает. Как я понял, жертв происшествия нет, это даёт возможность думать, что ситуация поправима. Всегда можно сесть и ещё раз поговорить. Сейчас главное — не делать из этого катастрофу. Конечно, каждый человек после таких происшествий хочет, чтобы последствия были минимальными, и это логично. Здесь очень много зависит от произошедшего. Чем больший ущерб был нанесён здоровью, тем сложнее могут быть переговоры. Если на самом деле жертв нет, то я уверен, что мужчины рано или поздно смогут сесть за стол переговоров и поговорить. Но эта история станет уроком для всех участников конфликта. Для Усмана, конечно же, в первую очередь», — цитирует Гаджиева «Все про спорт».

Также функционер предположил, как данный инцидент отразится на спортивной карьере Нурмагомедова.

Негатив уже есть. Я Усмана лично знаю, он на меня всегда производил впечатление хорошего и ровного парня. Речь идёт ещё пока об очень молодом человеке, не забывайте, ему 25 лет. Я знаю эту семью. Это не те люди, которые будут избегать ответственности там. Но сейчас закапывать Усмана нельзя. Этот пример должен стать для него показательным. Надо уметь контролировать свои эмоции», — добавил Гаджиев.

Усман Нурмагомедов был задержан в аэропорту Шереметьево за наезд на полицейского на КПП «Аэропорт» в Махачкале. Он является двоюродным братом бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

Ранее Нурмагомедов призвал Гэтжи заткнуться и признать, что Махачев заслуживает титульного боя.