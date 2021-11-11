Бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт прокомментировал предстоящий матч между сборными России и Кипра по футболу.

«Самое главное по сегодняшнему матчу в Санкт-Петербурге — чтобы команда была настроена на результат. Не должно быть никакой расслабленности: Кипр уже преподносил нам определённые сюрпризы. Что касается хорватов, то мы должны проиграть. Такой мой прогноз», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

Как отметил Рапопорт, не стоит надеяться на «подарок» — потерю очков сборной Хорватии после игры с Мальтой.

Со своей стороны, экс-игрок сборной России по футболу Александр Мостовой в беседе с НСН заявил, что в матче против Кипра у россиян процентов на 80 вряд ли возникнут проблемы.

«У Кипра нет мотивации. Что они могут преподнести? Если в начале не забьём, может какое-то время продержатся. А так не вижу никаких проблем. Скорее всего, не у России, а у Кипра будет расслабленность. Они никуда не выходят и не выйдут никогда, даже близко такого нет. Что ждать болельщикам? Не разгрома, а просто победы», — сказал он.

Матч Россия — Кипр состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге, начало встречи — в 20:00 мск. За два тура до конца групповой стадии отбора ЧМ-2022 россияне лидируют в группе H с 19 очками в восьми играх. В заключительном туре команда Валерия Карпина встретится со сборной Хорватии, у которой 17 очков.

Ранее сообщалось, что Россия сыграет с Кипром в футболках красного цвета.