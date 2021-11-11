Сборная России по футболу открыла счёт в матче с Кипром

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Футболисты сборной России отрыли счёт в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года с Кипром.
Сборная России по футболу открыла счёт в матче с Кипром
  • РИА Новости

Мяч забил Александр Ерохин (4-я минута).

Матч Россия — Кипр проходит в Санкт-Петербурге на поле стадиона «Газпром Арена». Счёт в игре стал 1:0 в пользу команды Валерия Карпина.

За два тура до конца групповой стадии отбора ЧМ-2022 россияне лидируют в группе H с 19 очками в восьми играх. В заключительном туре команда Карпина встретится со сборной Хорватии, у которой 17 очков.

Ранее сообщалось, что Александр Головин и Алексей Миранчук выйдут в стартовом составе сборной России на матч с Кипром.

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