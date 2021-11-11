Сборная России по футболу открыла счёт в матче с Кипром
- РИА Новости
Мяч забил Александр Ерохин (4-я минута).
Матч Россия — Кипр проходит в Санкт-Петербурге на поле стадиона «Газпром Арена». Счёт в игре стал 1:0 в пользу команды Валерия Карпина.
За два тура до конца групповой стадии отбора ЧМ-2022 россияне лидируют в группе H с 19 очками в восьми играх. В заключительном туре команда Карпина встретится со сборной Хорватии, у которой 17 очков.
Ранее сообщалось, что Александр Головин и Алексей Миранчук выйдут в стартовом составе сборной России на матч с Кипром.