Fichajes: «Реал» интересуется футболистом «Лестера» Ндиди

Мадридский «Реал» интересуется полузащитником английского «Лестера» Уилфредом Ндиди.

Как сообщает Fichajes, «Реал» ищет нового футболиста на позицию опорного полузащитника из-за отсутствия альтернативы Каземиро. По информации источника, в поле зрения королевского клуба попал нигериец Уилфрид Ндиди из «Лестера».

В свою очередь, английский клуб вынужден совершить ряд продаж для урегулирования своих финансовых расходов. Трансферная стоимость нигерийца оценивается в €60 млн.

Ндиди в сезоне 2021/22 провёл 11 матчей за «Лестер», не отметившись результативными действиями.

Ранее стало известно, что мадридский «Реал» обыграл «Райо-Вальекано» в матче 13-го тура испанской Примеры.