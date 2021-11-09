Стали известны обязанности Прядкина на посту советника руководства УЕФА

В пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций сообщили, чем будет заниматься Сергей Прядкин на посту советника руководства УЕФА.

«С начала ноября Прядкин работает советником/консультантом высшего руководства УЕФА и помогает организации в наших отношениях с различными заинтересованными сторонами», — сообщает ТАСС.

Прядкин был назначен 5 ноября советником руководства УЕФА по работе с европейскими лигами, клубами и Форумом мировых лиг.

Напомним, в октябре Прядкин подал в отставку с поста главы Российской премьер-лиги (РПЛ). Он возглавлял лигу с 2007 года. 60-летний чиновник также ушёл из бюро исполкома Российского футбольного союза.

В настоящий момент исполняющим обязанности президента РПЛ является Ашот Хачатурянц. Выборы главы организации состоятся 22 ноября.

Ранее Вячеслав Колосков заявил, что новая должность Прядкина в УЕФА не имеет прикладного значения для российского футбола.