Руководство «Нижнего Новгорода» не собирается увольнять Кержакова

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал слухи о возможном увольнении главного тренера команды Александра Кержакова.

«К Кержакову полное доверие, и в начале сезона наша команда не хватала звёзд с неба. Мы не говорили, что займём место в верхней части турнирной таблицы», — цитирует Измайлова ТАСС.

По его словам, перед клубом стояла задача — достойно представлять Нижний Новгород в чемпионате России по футболу и попытаться закрепиться в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Сейчас команда переживает череду неудач, но я думаю, что мы выберемся из этой ситуации, я верю в команду, в тренерский штаб и Кержакова», — добавил он.

Измайлов попросил болельщиков поддержать футболистов команды в сложные времена.

«Нижний Новгород» занимает 13-ю позицию в турнирной таблице РПЛ. От последнего места команду отделяет три очка.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» обыграл дома «Нижний Новгород» в матче РПЛ.