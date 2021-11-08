Руководство «Нижнего Новгорода» не собирается увольнять Кержакова

Короткая ссылка
Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал слухи о возможном увольнении главного тренера команды Александра Кержакова.
Руководство «Нижнего Новгорода» не собирается увольнять Кержакова
  • © fcnn.ru

«К Кержакову полное доверие, и в начале сезона наша команда не хватала звёзд с неба. Мы не говорили, что займём место в верхней части турнирной таблицы», — цитирует Измайлова ТАСС.

По его словам, перед клубом стояла задача — достойно представлять Нижний Новгород в чемпионате России по футболу и попытаться закрепиться в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Сейчас команда переживает череду неудач, но я думаю, что мы выберемся из этой ситуации, я верю в команду, в тренерский штаб и Кержакова», — добавил он.

Измайлов попросил болельщиков поддержать футболистов команды в сложные времена.

«Нижний Новгород» занимает 13-ю позицию в турнирной таблице РПЛ. От последнего места команду отделяет три очка.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» обыграл дома «Нижний Новгород» в матче РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить