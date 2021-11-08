В ФКС рассказали, во сколько лет начинать киберспортивную карьеру

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Возраст старта киберспортивной карьеры зависит от выбранной дисциплины, но начинать занятия лучше с 14 лет, заявили в пресс-службе Федерации компьютерного спорта (ФКС) России.
В ФКС рассказали, во сколько лет начинать киберспортивную карьеру
  • Reuters

«Если говорить о сегодняшнем дне, то мы рекомендуем приступать к занятиям компьютерным спортом с 14 лет. С этого возраста разрешено участвовать в соревнованиях по компьютерному спорту», — приводит сообщение ведомства «Газета.Ru».

Отмечается, что если в дисциплине важна скорость реакции, то игрок выходит на пик формы как правило с 19-20 лет, а в стратегических играх лучше себя проявляют 30-летние киберспортсмены.

Ранее стало известно о победе российско-украинской команды Natus Vincere (NaVi) на чемпионате мира по Counter Strike: Global Offensive (CS:GO).

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