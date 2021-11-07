Гимнасты Мельникова и Нагорный выиграли турнир в Швейцарии
Мельникова и Нагорный в финале соревнований получили от судей 28,400 балла.
В Swiss Cup приняли участие гимнасты из девяти стран. За каждую команду выступали два спортсмена — один мужчина и одна женщина.
21-летняя Мельникова является серебряным призёром Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро и бронзовой медалисткой Игр-2020 в Токио.
24-летний Нагорный завоевал золото и две бронзы Олимпиады в Японии.
Ранее сообщалось, что президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов по итогам выборов вошёл в состав исполкома Международной федерации гимнастики (FIG).