Губерниев — о будущем Витории: Рую вряд ли поможет ничья с «Локомотивом»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о будущем Руя Витории на фоне результата матча «Спартака» в столичном дерби с «Локомотивом».

«Спартак» вытащил такой матч! Но Рую это всё равно вряд ли поможет. Там есть определённый показатель к зимнему перерыву по месту в таблице. И «Спартак» явно ниже. По игре команды масса вопросов», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

СМИ сообщали, что руководство «Спартака», которое не устраивают результаты команды, ищет нового главного тренера. Виторию могут уволить во время зимней паузы в чемпионате России.

Красно-белые 7 ноября ушли от поражение в матче 14-го тура чемпионата России с железнодорожниками (1:1). Мячи забили Гирано Керк (23-я минута) и Наиль Умяров (64-я минута).

«Спартак» (19 очков) занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате «Зенит» (30 очков).

Ранее полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал информацию о возможной отставке Витории.